نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (2022/06/03)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة اليوم وظهر الغد تصل سرعته الى (25)عقدة .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب.

• الريح براني على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة من مساء اليوم وفى الصباح الباكر على الساحل الممتد من الخمس الى سرت وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرش بوجه عام وبينما يكون غربي الى باش اليوم على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة تصل الى (25) عقدة على ساحل درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.75).

• البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات ويكون قليل الاضطراب على درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على معظم الساحل وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.