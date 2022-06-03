عاجل ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة (2022/06/03

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (2022/06/03)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة اليوم وظهر الغد تصل سرعته الى (25)عقدة .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب.
• الريح براني على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة من مساء اليوم وفى الصباح الباكر على الساحل الممتد من الخمس الى سرت وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شرش بوجه عام وبينما يكون غربي الى باش اليوم على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة تصل الى (25) عقدة على ساحل درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.75).
• البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات ويكون قليل الاضطراب على درنة وطبرق.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على معظم الساحل وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك