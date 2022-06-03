رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، يوجه تعليماته لشركة البريقة بوضع خطة ناجعة لتزويد المحطات بالوقود على مدار الـ 24 ساعة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين وتنظيم العمل بالمحطات وإصدار بيانات صحفية دورية لطمأنة المواطن بتوفر الوقود بخزانات الشركة بكميات كافية لضمان عدم استمرار الازدحام.

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