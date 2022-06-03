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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تمكنه من السيطرة على التسريب الذي وق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تمكنه من السيطرة على التسريب الذي وقع بالمحطة “39” لمنظومة الحساونة سهل جفارة بعد الاعتداء على مسار ترهونة- أبوزيان. وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن عمليات السيطرة على التسرب جرت بحضور إدارة إنفاذ القانون.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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