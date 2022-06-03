أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تمكنه من السيطرة على التسريب الذي وقع بالمحطة “39” لمنظومة الحساونة سهل جفارة بعد الاعتداء على مسار ترهونة- أبوزيان. وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن عمليات السيطرة على التسرب جرت بحضور إدارة إنفاذ القانون.
#الحدث_الليبي
أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تمكنه من السيطرة على التسريب الذي وق
أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تمكنه من السيطرة على التسريب الذي وقع بالمحطة “39” لمنظومة الحساونة سهل جفارة بعد الاعتداء على مسار ترهونة- أبوزيان. وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن عمليات السيطرة على التسرب جرت بحضور إدارة إنفاذ القانون.
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