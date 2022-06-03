قال رئيس لجنة مجلس النواب لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع سرت، زايد هدية، إن الا

قال رئيس لجنة مجلس النواب لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع سرت، زايد هدية، إن الاجتماع الأول سيناقش الملفات المهمة الواردة بكلمة رئيس النواب، والقرارات المنبثقة عن اجتماع سرت الثلاثاء الماضي ،مشيرا أن لجنة ستعد تقريرها بشأن غياب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن الاجتماع السابق في سرت وستحيله للمجلس صاحب القرار.

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