أثار وزير الاقتصاد محمد الحويج الجدال في جلسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عب

أثار وزير الاقتصاد محمد الحويج الجدال في جلسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبر وصفه لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش “بغير المحترمة”، بعد مشادة كلامية بينهما حول عودة ليبيا الى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. حيث رأى الحويج أن رد الوزيرة على رسالته التي سبق أن تم توجيهها إلى وزارة الخارجية في جلسة مجلس الوزراء عمل “غير محترم”. قبل أن يتدخل الدبيبة لمنع تفاقم الوضع بينهما وطلب التغاضي عن كلمة “غير محترمة”.

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