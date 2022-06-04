نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت (04/06/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب .
• الريح براني يكون يوم الغد متغير الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هده الليلة وفى الصباح الباكر على اغلب الساحل وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب.
• الريح شرش الى بحري و يكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50).
• البحر خفيف الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل بنغازي لأحتمال ظهور شبورة مائية.
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