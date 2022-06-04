نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (04/06/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب .

• الريح براني يكون يوم الغد متغير الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هده الليلة وفى الصباح الباكر على اغلب الساحل وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب.

• الريح شرش الى بحري و يكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50).

• البحر خفيف الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل بنغازي لأحتمال ظهور شبورة مائية.