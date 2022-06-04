قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني ،إن ليبيا بحاجة إلى “ثورة حقيقية وبرامج وخ

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني ،إن ليبيا بحاجة إلى “ثورة حقيقية وبرامج وخطط لبناء تعليم حقيقي ومختبرات علمية تحقق الاستقلال الحقيقي والاعتماد على الذات من المأكل والملبس والدواء والمعدات وجميع أداوات العصر ” ،وأضاف” هذا التعليم لا يستحق أن نبكي عليه حتى لو صنفنا على رأس قائمة الدول الأمية، تعليم الشهادات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.

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