صور | اختناقات مرورية كبيرة منذ ساعات الصباح في الطريق السريع #طرابلس على اكثر من اتجاه تتسبب في تأخر بعض الطلبة عن الالتحاق بمؤسساتهم . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أثار حفل خليج المريمية موجة كبيرة من الجدل في الأوساط الليبية بعد غناء الفنانة م
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
باشاغا يلوّح بإمكانية تسليم السلطة لرئيس حكومة جديد
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 05 يونيو 2022 في السوق السوداء
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 05 يونيو 2022
تم النشر منذُ 53 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك