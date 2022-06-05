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صور | اختناقات مرورية كبيرة منذ ساعات الصباح في الطريق السريع #طرابلس على اكثر

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اختناقات مرورية كبيرة منذ ساعات الصباح في الطريق السريع #طرابلس على اكثر من اتجاه تتسبب في تأخر بعض الطلبة عن الالتحاق بمؤسساتهم . #ليبيا #المرصد



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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