صور | اختناقات مرورية كبيرة منذ ساعات الصباح في الطريق السريع #طرابلس على اكثر من اتجاه تتسبب في تأخر بعض الطلبة عن الالتحاق بمؤسساتهم . #ليبيا #المرصد