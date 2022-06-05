أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمنح علاوة تمييزية شهرية للموظفين العاملين باله

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمنح علاوة تمييزية شهرية للموظفين العاملين بالهيئات القضائية بنسبة 100% عن مرتبهم الأساسي، مضافاً للعلاوة السابقة التي صدر بموجبها قرار من وزير العدل عام 2015.

ويأتي القرار بعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي قادها الموظفون التابعون للهيئات القضائية، للمطالبة بتحسين الأجور أسوة بقطاعات وظيفية أخرى.

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