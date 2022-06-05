بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطن

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تدريب وتأهيل الخريجين الباحثين عن العمل من التخصصات النفطية.

وأكد العابد على أهمية الاستفادة من الورش التدريبية التابعة للمؤسسة في الشركات النفطية لإقامة برامج ودورات تدريبية تأهيلية في موسم الصيف متخصصة في المجالات المختلفة.

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