عاجل

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطن

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد خلال لقائه برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تدريب وتأهيل الخريجين الباحثين عن العمل من التخصصات النفطية.
وأكد العابد على أهمية الاستفادة من الورش التدريبية التابعة للمؤسسة في الشركات النفطية لإقامة برامج ودورات تدريبية تأهيلية في موسم الصيف متخصصة في المجالات المختلفة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك