صور | إغلاق مجمعات المحاكم والنيابات في #الزاوية و #بنغازي و #طرابلس وغيرها من ا

صور | إغلاق مجمعات المحاكم والنيابات في #الزاوية و #بنغازي و #طرابلس وغيرها من المدن بدخول اعتصام الموظفين حيز التنفيذ لحين تحقيق الحكومة مطالبهم بزيادة المرتبات وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية وفقًا لبيانهم الصادر أمس بالخصوص . #ليبيا #المرصد