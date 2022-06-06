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صور | إغلاق مجمعات المحاكم والنيابات في #الزاوية و #بنغازي و #طرابلس وغيرها من ا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | إغلاق مجمعات المحاكم والنيابات في #الزاوية و #بنغازي و #طرابلس وغيرها من المدن بدخول اعتصام الموظفين حيز التنفيذ لحين تحقيق الحكومة مطالبهم بزيادة المرتبات وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية وفقًا لبيانهم الصادر أمس بالخصوص . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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