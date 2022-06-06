نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (06/06/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (06/06/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني على ساحل زوارة وطرابلس وشرش على باقي الساحل يتحول تدريجيا إلى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على ساحل سرت وذلك لأحتمال ظهور ضباب.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرش بوجه عام بينما يكون باش على ساحل شحات تتراوح سرعته ما بين ( 05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25).

• البحر 22