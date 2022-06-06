نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (06/06/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين (06/06/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح براني على ساحل زوارة وطرابلس وشرش على باقي الساحل يتحول تدريجيا إلى متغير الاتجاه سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على ساحل سرت وذلك لأحتمال ظهور ضباب.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شرش بوجه عام بينما يكون باش على ساحل شحات تتراوح سرعته ما بين ( 05-20) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25).
• البحر 22
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