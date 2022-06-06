يخوض المنتخب الليبي لكرة القدم، اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء، مبارا

يخوض المنتخب الليبي لكرة القدم، اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء، مباراة مع فريق غينيا الإستوائية، على ملعب مالابو الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”. وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من الكاميرون يقوده الحكم الدولي بليسي نجوا.

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