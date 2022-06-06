كشفت وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة الوحدة، عن عزم الحكومة الهندية تقديم أك

كشفت وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة الوحدة، عن عزم الحكومة الهندية تقديم أكثر من 3000 منحة دراسية إلى ليبيا بمجالات دراسية مختلفة. وأشارت الوزارة إلى أن المنح ممولة من الحكومة الهندية، وتشمل الدراسة الجامعية والماجستير والدكتوراه.

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