بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة. وأكد المنفي خلال اللقاء، دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف.

#الحدث_الليبي