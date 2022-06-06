عاجل > بيان للمركزي : إيرادات النصف الأول من 2022 بلغت 54.6 مليار دينار والنفقات 31.1 دينار .

البيان : نفقات البرلمان والجهات التابعة له منها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة ودار الافتاء والمحكمة العليا ومجلس القضاء و 12 جهة أخرى بلغت 319 مليون .

البيان : نفقات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت 314 مليون منها 204 مليون لجهات أمنية .

البيان : نفقات الرئاسي بلغت 23 مليون دينار ونفقات جهات أمنية تابعة له بلغت 136 مليون دينار .

البيان : نفقات مجلس الدولة بلغت 24 مليون دينار .

البيان : نفقات وزارة الدفاع بلغت 1 مليار و 359 مليون دينار منها 211 مليون للحسابات العسكرية .

البيان : نفقات الداخلية بلغت 969 مليون دينار منها 16 مليون لجهاز الامن العام والتمركزات و 24 مليون للمباحث الجنائية .

البيان : نفقات وزارة الخارجية بلغت 471 مليون دينار منها 186 مليون للسفارات بالخارج .

المركزي : نفقات الشركة العامة للكهرباء بلغت 400 مليون دينار . #ليبيا #المرصد