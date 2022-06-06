أعلنت مديرية أمن بنغازي عن إلقاء القبض على امرأة “من جنسية عربية” سرقت مبلغ 1.3 مليون دينار ليبي من منزل جارها بحي المساكن. بعد أن قامت بحرق المنزل لإخفاء جريمتها. وأضافت المديرية أن عمليات التحري بدأت عندما أبلغ الجيران عن تحسن حالتها المادية فجأة وقامت بفتح عدة مشاريع بمالغ ضخمة، ليتم التحقق معها، وتعترف بجريمتها كاملة.

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