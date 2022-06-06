صور | التجهيزات النهائية لتخرج دفعة جديدة ” دفاع جوي ” من الكلية الجوية #مصراتة . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أعلنت مديرية أمن بنغازي عن إلقاء القبض على امرأة “من جنسية عربية” سرقت مبلغ 1.3
تم النشر منذُ 7 دقائق
بيان المركزي الصادر اليوم يكشف مصروفات الخارجية والتي بلغت 147.263 مليون والسفار 2022-06-06 22:31:09
تم النشر منذُ 19 دقيقة
عاجل > بيان للمركزي : إيرادات النصف الأول من 2022 بلغت 54.6 مليار دينار والنفقات
تم النشر منذُ 48 دقيقة
هو من أشهر الإعلاميين في ليبيا، عرفه الجمهور الرياضي عن قرب في كأس الأمم الأفريق
تم النشر منذُ 54 دقيقة
أضف تعليقـك