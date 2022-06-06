مصدر مسؤول بجهاز المخابرات يؤكد لـ #المرصد صحة المستندات المسربة عن استحداث إدار

مصدر مسؤول بجهاز المخابرات يؤكد لـ #المرصد صحة المستندات المسربة عن استحداث إدارة واسنادها لـ ” الفار ” خصيصًا .

المصدر : رئيس الجهاز حسين العايب أصدر القرار 364 باستحداث مكتب مكافحة الإرهاب يغطي المنطقة الغربية والقرار 384 بتعيين الفار آمرًا له .

المصدر : الفار لايزال مطلوبًا للنائب العام على ذمة قضية 131 لسنة 2017 بشأن تنظيم الدولة في #صبراتة والعايب أطلق ” رصاصة الرحمة ” على الجهاز .

المصدر : مستندات الجهاز وتقاريره وعمله السري خلال السنوات الماضية على ملفات التنظيمات في المنطقة الغربية بات في ” مهب الريح ” .

المصدر : عدد من ضباط الجهاز الذين عملوا على ملف التنظيم وعلى هذه القضايا يعتزمون الاستقالة بعد قرار العايب لصالح الفار . #ليبيا