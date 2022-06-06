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يعتبر من أقدم الأبراج التاريخية في مدينة طرابلس إن لم يكن أقدمها ،ما تزال بقاياه

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يعتبر من أقدم الأبراج التاريخية في مدينة طرابلس إن لم يكن أقدمها ،ما تزال بقاياه شاهدة على حقبات تاريخية طويلة من تاريخ المدينة ،اطلق اسمه على أحدث و أكبر المباني الاستثمارية ،تيمنا به ،تعرّف على برج أبو ليلة من خلال هذا الفيديو..
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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