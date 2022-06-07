وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، الإثنين، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمنا

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، الإثنين، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمناطق المختلفة في ليبيا للبدء في برنامج تطعيم حجاج بيت الله الحرام وفقًا للطعوم المتاحة ، و سيتلقى الحجاج جرعتين على الأقل للغير مطعمين سابقاً، أو في حال مضى ثلاثة أشهر أو أكثر على آخر جرعة، على أن يتم الشروع في التطعيم حال وصول الجرعات للمراكز المعنية #الحدث_الليبي