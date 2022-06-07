وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، الإثنين، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمنا

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، الإثنين، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمناطق المختلفة في ليبيا للبدء في برنامج تطعيم حجاج بيت الله الحرام وفقًا للطعوم المتاحة ، و سيتلقى الحجاج جرعتين على الأقل للغير مطعمين سابقاً، أو في حال مضى ثلاثة أشهر أو أكثر على آخر جرعة، على أن يتم الشروع في التطعيم حال وصول الجرعات للمراكز المعنية #الحدث_الليبي
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
يعتبر من أقدم الأبراج التاريخية في مدينة طرابلس إن لم يكن أقدمها ،ما تزال بقاياه
تم النشر منذُ 47 دقيقة
صنفته يونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في ليبيا منذ العام 1982 ،وهو من أهم
تم النشر منذُ ساعتين
ليبيا.. صراع ميليشياوي جديد على أبرز مناطق طرابلس
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
لماذا قام هذا الشاب بتوزيع عربة كاملة محملة بالدلاع مجانا.. السبب سيدهشك التفا
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك