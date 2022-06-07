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وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، الإثنين، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمنا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، الإثنين، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمناطق المختلفة في ليبيا للبدء في برنامج تطعيم حجاج بيت الله الحرام وفقًا للطعوم المتاحة ، و سيتلقى الحجاج جرعتين على الأقل للغير مطعمين سابقاً، أو في حال مضى ثلاثة أشهر أو أكثر على آخر جرعة، على أن يتم الشروع في التطعيم حال وصول الجرعات للمراكز المعنية #الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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