نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (06/07 /2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (06/07 /2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح براني نهار اليوم على الساحل من زوارة الى طرابلس ومتغير الاتجاه الى شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على اغلب الساحل وذلك لأحتمال ظهور ضباب.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرش ويكون باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00).

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة .