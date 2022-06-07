نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (06/07 /2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء (06/07 /2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح براني نهار اليوم على الساحل من زوارة الى طرابلس ومتغير الاتجاه الى شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على اغلب الساحل وذلك لأحتمال ظهور ضباب.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
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• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شرش ويكون باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00).
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة .
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