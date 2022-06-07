تدقيق #المرصد| هل فعلاً بلغت مصاريف مجلس النواب 319 مليون دينار في 5 أشهر متجاوز

تدقيق #المرصد| هل فعلاً بلغت مصاريف مجلس النواب 319 مليون دينار في 5 أشهر متجاوزًا كل المجالس في #ليبيا !؟ إليك صحة الخبر من #AlmarsadCheck 👇🏻

📌 الخبر : انفاق مجلس النواب منفردًا بلغ 319 مليون د.ل في 5 أشهر متجاوزًا نفقات الحكومة التي بلغت 314 مليون د.ل . مصدر الخبر : قناة #ليبيا لكل الأحرار 📺 . صحة الخبر : كاذب ❌ الخبر الصحيح : ✅ انفاق مجلس النواب وعرض المزيد 17 جهة سيادية تابعة له منها الرقابة والمحاسبة ( في الشرق والغرب ) والافتاء والمحكمة العليا ومجلس القضاء ومفوضيتي الانتخابات والمجتمع المدني وهيئة صياغة الدستور هو الذي بلغ 319 مليون د.ل نفقات ديوان البرلمان منفردًا 80 مليون دينار اما ديوان مجلس الوزراء والجهات التابعة له مجتمعة بلغ 314 دينار منها 204 مليون لجهات أمنية ، وفقًا لتفصيل الجدول الصادر من المركزي . 🔍 الدليل : تفصيل الجدول من المركزي موجود في أول تعليق .

#almarsadcheck