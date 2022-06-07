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خاص | جانب من الاجتماع الذي انعقد الليلة في تونس بين لجنة 5+5 برعاية البعثة والس

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خاص | جانب من الاجتماع الذي انعقد الليلة في تونس بين لجنة 5+5 برعاية البعثة والسفارة الفرنسية ضمن اجتماع الفريق الامني واستكمالا لاجتماع مدريد . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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