خاص | جانب من الاجتماع الذي انعقد الليلة في تونس بين لجنة 5+5 برعاية البعثة والس

خاص | جانب من الاجتماع الذي انعقد الليلة في تونس بين لجنة 5+5 برعاية البعثة والسفارة الفرنسية ضمن اجتماع الفريق الامني واستكمالا لاجتماع مدريد . #ليبيا #المرصد