أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، عن نجاحها في استصدار حكم من مح

أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، عن نجاحها في استصدار حكم من محكمة استئناف باريس، يقضي بإلغاء حكم تعويض ضد وزارة الدفاع الليبية بقيمة 10 ملايين يورو ، و نشرت الإدارة عبر صفحتها على فيسبوك بأن استئناف باريس ألغت حكمًا صادر في 17 يونيو 2020 بالاعتراف بالحكم الصادر عن القضاء الصربي في الدعوى المرفوعة من شركة «ايست ايرون زيمون» بإلزام الدولة الليبية (وزارة الدفاع) بدفع عشرة ملايين يورو.

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