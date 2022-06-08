نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (08/06/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (08/06/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرش الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على طول الساحل وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر.

• الريح غربي الى باش على ساحل شحات ويكون شرش الى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00).

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.