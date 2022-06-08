نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء (08/06/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاربعاء (08/06/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شرش الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على طول الساحل وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر.
• الريح غربي الى باش على ساحل شحات ويكون شرش الى متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00).
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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