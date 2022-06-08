شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا. جاء ذلك خلال رئاستها أمس الثلاثاء الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس.

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