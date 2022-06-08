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السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين” تستقبل اللجنة العسكرية الم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين” تستقبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في حفل تكريم لهم في تونس


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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