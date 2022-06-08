السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين” تستقبل اللجنة العسكرية الم

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين” تستقبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في حفل تكريم لهم في تونس
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ليبيا مباشر
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