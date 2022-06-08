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أكد “بول سولير” المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا ،خلال لقاء جمعه برئيس المجلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد “بول سولير” المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا ،خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ،بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “ياتريس لوفرابير دوهيلين” ،على أهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمة للاستقرار ،وبحث اللقاء آخر المستجدّات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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