أكد “بول سولير” المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا ،خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ،بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “ياتريس لوفرابير دوهيلين” ،على أهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمة للاستقرار ،وبحث اللقاء آخر المستجدّات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

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