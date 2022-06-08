صور | الدبيبة يشهد مع ” آكار ” وعدد من العسكريين الاجانب بداية مناورة #تركيا و #الناتو المقامة في مدينة #أزمير والتي بدأت قبل قليل بتمرين و إنزال بحري . #ليبيا #المرصد