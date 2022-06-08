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صور | الدبيبة يشهد مع ” آكار ” وعدد من العسكريين الاجانب بداية مناورة #تركيا و #

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة يشهد مع ” آكار ” وعدد من العسكريين الاجانب بداية مناورة #تركيا و #الناتو المقامة في مدينة #أزمير والتي بدأت قبل قليل بتمرين و إنزال بحري . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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