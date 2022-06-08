صور | الدبيبة يشهد مع ” آكار ” وعدد من العسكريين الاجانب بداية مناورة #تركيا و #الناتو المقامة في مدينة #أزمير والتي بدأت قبل قليل بتمرين و إنزال بحري . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
هل هي محاولة انتحار؟ شاب يبتلع قطعة خشبية ويدخل جسما معدنيا من فمه يتسبب له في ت
تم النشر منذُ 6 دقائق
زويلة هي قرية في جنوب غربي ليبيا، تعتبر من أقدم مراكز العمران في ليبيا، وكان لها
تم النشر منذُ 53 دقيقة
#متداول.. جماهير نادي النصر تغني “خسارة يا بلادي مبيوعة” عند انقطاع الكهرباء على
تم النشر منذُ ساعة واحدة
كلمة لباشاآغا خلال زيارته لمنفذ ” إيسين ” الحدودي مع #الجزائر على هامش جولته في
تم النشر منذُ ساعتين
أضف تعليقـك