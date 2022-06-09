وقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطار تعاون مع وزارة التخطيط، للنهوض بخطط التنمية المستدامة في ليبيا واستثمارها في الكوادر الليبية ، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة، و تهدف اتفاقية التعاون إلى دعم ليبيا وجعلها أكثر سلماً واستقراراً و تدعيم كوادرها ليكونوا مؤثرين في مجالاتهم

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