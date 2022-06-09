وقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطار تعاون مع وزارة التخطيط، للنهوض بخطط التنمية المستدامة في ليبيا واستثمارها في الكوادر الليبية ، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة، و تهدف اتفاقية التعاون إلى دعم ليبيا وجعلها أكثر سلماً واستقراراً و تدعيم كوادرها ليكونوا مؤثرين في مجالاتهم
#الحدث_الليبي
وقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطار تعاون مع وزارة التخطيط، للنهوض بخطط
وقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطار تعاون مع وزارة التخطيط، للنهوض بخطط التنمية المستدامة في ليبيا واستثمارها في الكوادر الليبية ، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة، و تهدف اتفاقية التعاون إلى دعم ليبيا وجعلها أكثر سلماً واستقراراً و تدعيم كوادرها ليكونوا مؤثرين في مجالاتهم
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