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وقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطار تعاون مع وزارة التخطيط، للنهوض بخطط

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطار تعاون مع وزارة التخطيط، للنهوض بخطط التنمية المستدامة في ليبيا واستثمارها في الكوادر الليبية ، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الأمم المتحدة، و تهدف اتفاقية التعاون إلى دعم ليبيا وجعلها أكثر سلماً واستقراراً و تدعيم كوادرها ليكونوا مؤثرين في مجالاتهم
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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