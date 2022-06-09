الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 09 / 06 / 2022 وخلال اليومين القادم

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس

09 / 06 / 2022 وخلال اليومين القادمين

لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا.

حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الدواخل والجنوب ما بين (38-44)مْ، وعلى المناطق الساحلية ما بين (29-34)مْ.

وترتفع يوم الغد على الساحل الشرقي حيث تصل على طبرق إلى (40)مْ، وتسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ويشمل يوم السبت مناطق الشمال الشرقي.

وتتكاثر السحب اليوم على بعض المناطق الغربية ومساء يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر مع إحتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على الجبل الغربي وجنوبه – غات – القريات والحمادة.

والله اعلم

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