نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس 2022/06/09

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

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التحذير: لا يوجد.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

•الريح شرقي الى براني يتحول يوم الغد الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.50) متر.

•البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب الى صافية.

•الريح شرش الى متغير الاتجاه اليوم يتحول الى شلوق صباح الغد ثم الى شرش بعد الظهر سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25).

•البحر هادئ إلى خفيف الموج.

•درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

•الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على طول الساحل وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية،

باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية