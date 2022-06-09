نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس 2022/06/09
الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
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التحذير: لا يوجد.
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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
•السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
•الريح شرقي الى براني يتحول يوم الغد الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.50) متر.
•البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
•درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
•الرؤيـة جيدة.
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الساحل من الخليج إلى طبرق:
•السماء قليلة السحب الى صافية.
•الريح شرش الى متغير الاتجاه اليوم يتحول الى شلوق صباح الغد ثم الى شرش بعد الظهر سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25).
•البحر هادئ إلى خفيف الموج.
•درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
•الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على طول الساحل وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.
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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية،
باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس 2022/06/09
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
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