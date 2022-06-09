خبر | بعد ستة سنوات من جريمة خطفها وقتلها في ورشفانة سنة 2016 .. مكتب النائب الع

خبر | بعد ستة سنوات من جريمة خطفها وقتلها في ورشفانة سنة 2016 .. مكتب النائب العام يعلن التوصل الى هوية الجاني في قضية الطفلة ” ميار عاشور ” وهي مرأة خطفت الطفلة في زفاف وفعلت بها ما فعلت وقد تم ضبطها بالتعاون مع قسم النجدة #بنغازي . #ليبيا #المرصد