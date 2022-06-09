شدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، الخميس ، على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال السفير في تغريدة عبر تويتر الخميس، إن ألمانيا تواصل تقديم المساعدة الفنية والمشورة إلى مفوضية الانتخابات للوصول بالبلاد للاستحقاق الانتخابي.

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