شدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، الخميس ، على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وقال السفير في تغريدة عبر تويتر الخميس، إن ألمانيا تواصل تقديم المساعدة الفنية والمشورة إلى مفوضية الانتخابات للوصول بالبلاد للاستحقاق الانتخابي.
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شدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة
شدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، الخميس ، على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
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