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شدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، الخميس ، على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وقال السفير في تغريدة عبر تويتر الخميس، إن ألمانيا تواصل تقديم المساعدة الفنية والمشورة إلى مفوضية الانتخابات للوصول بالبلاد للاستحقاق الانتخابي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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