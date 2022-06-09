أطلع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، اليوم الخميس، رئيس المجل

أطلع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على التحديات التي تواجه تطوير قطاع النفط في مختلف مناطق ليبيا، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وعون الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، خُصص لمتابعة ما يتعلق بعمل وزارة النفط والغاز، واستعراض بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع.

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