قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها ناقشت مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة.

ولفتت ويليامز في تغريدة عبر تويتر إلى أن الوزير لعمامرة جدد موقف الجزائر بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة.

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