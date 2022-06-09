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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها ناقشت مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة.
ولفتت ويليامز في تغريدة عبر تويتر إلى أن الوزير لعمامرة جدد موقف الجزائر بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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