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نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة (10/06/2022

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (10/06/20229)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.50) متر.
• البحر قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب الى صافية أحيانا.
• الريح غربي على ساحل شحات ويكون شرش على باقي الساحل بينما يكون شرقي نهار اليوم على ساحل درنة وطبرق سرعته تتراوح ما بين (10 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.00).
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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. التاريخ: 10/06/2022

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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