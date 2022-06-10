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صور | وصول وفود المشاركين ولجنة التحكيم في ” مسابقة #ليبيا الدولية ” للقرآن الكر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وصول وفود المشاركين ولجنة التحكيم في ” مسابقة #ليبيا الدولية ” للقرآن الكريم إلى مطار #بنينا للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأوقاف في #بنغازي وبرعاية من القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة ممثلين عن 40 دولة اسلامية وعربية وغربية . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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