صور | وصول وفود المشاركين ولجنة التحكيم في ” مسابقة #ليبيا الدولية ” للقرآن الكر

صور | وصول وفود المشاركين ولجنة التحكيم في ” مسابقة #ليبيا الدولية ” للقرآن الكريم إلى مطار #بنينا للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأوقاف في #بنغازي وبرعاية من القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة ممثلين عن 40 دولة اسلامية وعربية وغربية . #المرصد
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ليبيا مباشر
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