أعلن مصرف ليبيا المركزي، اختتام فعّاليات “المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال” ب

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اختتام فعّاليات “المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال” بالعاصمة طرابلس، والذي يأتي في إطار برنامج المصرف لتطوير القطاع المصرفي في مجال الحوكمة والامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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