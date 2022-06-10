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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اختتام فعّاليات “المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال” ب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اختتام فعّاليات “المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال” بالعاصمة طرابلس، والذي يأتي في إطار برنامج المصرف لتطوير القطاع المصرفي في مجال الحوكمة والامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
#الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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