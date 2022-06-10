عاجل

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص ،إن خارطة طريق جنيف ستضع خواتيمها قب

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص ،إن خارطة طريق جنيف ستضع خواتيمها قبل نهاية يونيو الجاري ،داعية الليبيين إلى وضع خارطة الطريق التي ستقود البلاد إلى البر الآمن والانتخابات المتزامنة القادمة وبمباركة ودعم دولي ،مؤكدة أن ليبيا اليوم في أمسّ الحاجة إلى التحام المجلس الرئاسي مع مجلس النواب من أجل وضع الآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك