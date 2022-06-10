قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص ،إن خارطة طريق جنيف ستضع خواتيمها قب

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص ،إن خارطة طريق جنيف ستضع خواتيمها قبل نهاية يونيو الجاري ،داعية الليبيين إلى وضع خارطة الطريق التي ستقود البلاد إلى البر الآمن والانتخابات المتزامنة القادمة وبمباركة ودعم دولي ،مؤكدة أن ليبيا اليوم في أمسّ الحاجة إلى التحام المجلس الرئاسي مع مجلس النواب من أجل وضع الآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

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