أشاد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسي

أشاد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي – الليبي وحرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا.

وقال باشاغا في تغريدة عبر تويتر، “إن الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات”، مؤكدا استمراره في دعم التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية، داعيا الليبيين للتمسك بوحدتهم للوصول لسلطة منتخبة.

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