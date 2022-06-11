أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها إزاء المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الجمعة، مؤكدة أن أعمال العنف تشكل تهديدا خطيرا على أمن وسلامة المدنيين وممتلكاتهم وتؤثر على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

وجددت اللجنة في بيان، دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بملاحقة كل من يخطط أو يرتكب انتهاكات القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا أو يعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد.

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