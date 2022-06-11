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وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تصل للعاصمة المالطية في زيارة رسمية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش تصل للعاصمة المالطية في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية المالطي جورج فيلا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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