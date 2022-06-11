حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجدداً في ليبيا ،بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف ،داعيا جميع الأطراف الليبية ،الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره ،كما جدّد دعم الجامعة لأي مبادرة من شأنها تفعيل وتنشيط مسارات الحل السياسي في ليبيا.

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