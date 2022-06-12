صور | من فعاليات اليوم الأول لمسابقة ” جائزة #ليبيا الدولية ” للقرآن الكريم في م

صور | من فعاليات اليوم الأول لمسابقة ” جائزة #ليبيا الدولية ” للقرآن الكريم في مدينة #بنغازي بمشاركة ممثلين عن 40 دولة بالاضافة الى مشارك من ليبيا . #المرصد
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ليبيا مباشر
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