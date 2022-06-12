نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد (2022/06/12 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل سرعتها إلى (20) عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (10 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00).

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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