أكد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائه بالنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الأحد، رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو؛ دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء.

#الحدث_الليبي