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#صور | بداية جني محصول الدلاع و البطيخ في إحدى المزارع بمنطقة القصيعة شرق مدينة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#صور | بداية جني محصول الدلاع و البطيخ في إحدى المزارع بمنطقة القصيعة شرق مدينة ترهونة 📸: مدينتنا #بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا #afrigatenews





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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