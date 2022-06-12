#صور | بداية جني محصول الدلاع و البطيخ في إحدى المزارع بمنطقة القصيعة شرق مدينة ترهونة 📸: مدينتنا #بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا #afrigatenews
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