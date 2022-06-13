نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين 2022/06/13
الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
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التحذير: لا يوجد.
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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
•السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الريح شرش بوجه عام يتحول صباح الغد الى متغير الاتجاه على ساحل زوارة وباش الى غربي على ساحل طرابلس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل سرعتها إلى (20) عقدة على ساحل الخمس.
•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر.
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
•درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.
•الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على ساحل زوارة وذلك لأحتمال ظهور ضباب.
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الساحل من الخليج إلى طبرق:
•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر هدا اليوم.
•الريح شرش ويكون غربي نهار الغد على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75).
•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
•درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.
•الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على ساحل شحات وذلك لأحتمال ظهور ضباب.
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شرش = شمالية غربية براني = شمالية شرقية
باش = جنوبية غربية شلوق = جنوبية شرقية
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين 2022/06/13
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
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