نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين 2022/06/13

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

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التحذير: لا يوجد.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الريح شرش بوجه عام يتحول صباح الغد الى متغير الاتجاه على ساحل زوارة وباش الى غربي على ساحل طرابلس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة تصل سرعتها إلى (20) عقدة على ساحل الخمس.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (22 – 24) مْ.

•الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على ساحل زوارة وذلك لأحتمال ظهور ضباب.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر هدا اليوم.

•الريح شرش ويكون غربي نهار الغد على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75).

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ.

•الرؤيـة جيدة الى متوسطة أخر الليل وفى الصباح الباكر على ساحل شحات وذلك لأحتمال ظهور ضباب.

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شرش = شمالية غربية براني = شمالية شرقية

باش = جنوبية غربية شلوق = جنوبية شرقية

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية